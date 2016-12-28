Азербайджан может заработать на Исламиаде сотни миллионов

Азербайджан потратит на Исламиаду немалую сумму - 100 миллионов долларов, однако может получить в несколько раз больший доход, сказал haqqin.az экономист Вюгар Байрамов.

Необходимый бюджет Исламских игр, которые состоятся в мае будущего года, озвучил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Как утверждает глава ведомства, теперь многое зависит не столько от Минмолодежи и спорта, сколько от Министерства туризма и культуры Азербайджана, которое должно организовать широкую, высококачественную, креативную пиар-кампанию Игр и туристических возможностей страны в регионе Персидского залива и богатых исламских странах.

«У правительства есть отличный шанс привлечь еще больше арабских, иранских, а теперь и малазийских, казахстанских, индонезийских туристов. Получить прямую коммерческую выгоду от продажи билетов и косвенную от посещения туристами страны», - считает министр.

В среднем каждый турист за одну неделю пребывания в Азербайджане оставляет (проживание, еда, шопинг и пр.) в стране 800 долларов. Азербайджан провел хороший пиар на Западе во время Европейских игр 2015 года. Теперь есть возможностью привлечь туристов с огромной территории - от Восточной Европы до Дальнего Востока.