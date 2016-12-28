 

Фейсбуковские оды Саргсяну обойдутся казне в 191 млн драм армянская трагедия

Автор: Сюзан Джагинян, автор haqqin.az 

«Всё это было бы смешно, когда б народ не знал, куда уходят деньги». Именно в таком виде приходит на ум цитата из русского классика, когда благодаря публикации Armtimes.com  узнаешь, что армянское правительство уже год щедро оплачивает любой статус в соцсетях, прославляющий его титаническую деятельность.

Цена  одного статуса  даже не колеблется, а четко зафиксирована - 15 тысяч 100 драм. Причем приветствуются публикации не просто в поддержку власти, а носящие характер неприкрытого дифирамба в честь правителей.

Непонятно только, на кого все это рассчитано. Не нужно быть ни журналистом, ни имиджмейкером, чтобы с первого взгляда распознать, на кого всё это рассчитано и кто заказчик. Впрочем, никто на эту ура-патриотическую писанину внимания не обращает, а главное, никому это не нужно и никого не волнует. А волнует весь армянский народ его нищенское состояние, отсутствие средств на более-менее достойное существование.

Лучше всего о том, что творится в стране, говорит цитата еще одного классика, на этот раз армянского: «Здесь каждый мечтает лечь спать сытым». И сказал это не кто-нибудь, а спикер парламента Армении Галуст Саакян.  

Ну а правительство платой за хвалебные статусы в свой адрес просто издевается над народом и выставляет напоказ продажных журналистов и блогеров. Как утверждает тот же Armtimes.com, на поддержание этого  нового информпроекта, призванного оболванить еще не оболваненных граждан (если таковые, конечно, найдутся) власти выделили из государственного бюджета 191 млн драм.

В общем, вперед все грамотные и образованные безработные (а таких в стране большинство), пишите по десять статусов в день и можете существовать вполне безбедно, ведь это делает почти 300 долларов. Тем более что никто ничего не проверит, не оценит, потому как никто эту белиберду не читает! 

То что народ в восторге от статусов, смахивающих на советские победные реляции в газетах, не более чем слухи, которые распускают СМИ, давно взятые под колпак зятем Сержа Саргсяна – Мишика (Микаелом Минасяном).

Микаел Минасян

Именно Мишик оплачивает и фейсбуковские дифирамбы, и так называемую экономическую аналитику, нещадно искажающую истинное положение в электронных и печатных изданиях. Ну а для  государственной некоммерческой организации при правительстве, которую гордо именуют «Информационно-аналитическим центром» беспардонная ложь – основа работы, за то ведь и платят.

Как выразился директор вышеназванного центра Абрамян на своей странице в соцсети, «на статусы в фейсбуке мы также обращаем внимание, ведь они озвучивают проблемы пользователей. Мы представляем их соответствующим инстанциям для совместного поиска решений». Вот как ловко все повернули, чтобы и народ иногда «обращал внимание» на статусы! А ведь не исключается, что кто-то очень уж нуждающийся поверит и напишет. И будет потом бедолага ждать, когда «найдут решение» его проблемы.

624 просмотров


Старости
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
«Азеришыг» заявил о проблемах с электроснабжением в Баку
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
29 Дек 9° / 4°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7622 AZN
1 EUR   =   1.84 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN


Новостная лента

Мусульманка не прошла в румынские премьеры наш комментарий
Фейсбуковские оды Саргсяну обойдутся казне в 191 млн драм армянская трагедия
Азербайджан может заработать на Исламиаде сотни миллионов
В России Нурлана Гаджиева обвинили в финансировании терроризма всего-навсего 2 тысячи рублей
Фазиль Мамедов вышел к народу с новым заявлением наше послесловие
Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости
США поддержали переговоры по Сирии в Астане
Землетрясение в Эгейском море
На Кубе запретили называть улицы именем Кастро
Израиль ограничил контакты со странами-членами Совбеза ООН
В международный розыск объявлены двое россиян за попытку госпереворота в Черногории
В Мосуле захвачен помощник главаря ИГИЛ
В Азербайджане будет создано "Бюро пропаганды национального туризма"
Экс-президенту Аргентины предъявлены обвинения в коррупции
Иран успешно испытал ракеты средней дальности
В Саудовской Аравии полиция нашла нарушителей шариата по YouTube
«Командир, падаем!» Последние слова пилотов российского Ту-154
Эрдоган: «Коалиция во главе с США поддерживает ИГИЛ» обновлено
Взрыв в автомастерской в Хачмазе: есть пострадавшие
Нефть вновь дорожает
Путин дал российское гражданство американскому менеджеру "Лукойла"
Оценка знаний азербайджанских учителей – 0 Итоги экзаменов
В Стокгольме аварийно сел самолет загорелся двигатель
Киев заявил о скором освобождении Донбасса
Трамп определился с кандидатурой на пост помощника по безопасности