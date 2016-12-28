Президент Клаус Йоханнис отклонил кандидатуру Севиль Шайде, предложенную социал-демократами на место главы румынского правительства. Если бы она была утверждена, это был бы первый в истории страны случай, когда пост премьер-министра заняла бы женщина, к тому же мусульманка. Йоханнис не объяснил причины своих действий и попросил социал-демократов сделать другое предложение. Конституция дает главе государства такое право.

Севиль Шайде происходит из давней турецкой общины Румынии, и эксперты говорят, что дело не в ее этнических или религиозных особенностях. Кстати, президент страны Йоханнис – этнический немец. Вся проблема в муже кандидатки, бывшем гражданине Сирии. Румынское гражданство он получил лишь в 2015 году, а эмигрировал из Сирии в 2011 году, в том же году и женился на Шайде. Кстати, нынешний глава партии социал-демократов Ливиу Драгня был у нее на свадьбе свидетелем, что вызывает критику оппонентов, которые считают, что Шайде была бы несамостоятельным главой кабинета министров, а марионеткой в руках Драгни.

Сам Драгня, хотя и возглавляет партию, которая на парламентских выборах 11 декабря набрала 45% и завоевала возможность создать правительство в коалиции с Альянсом либералов и демократов (6,4%), лишен возможности претендовать на пост премьера. Он обвинялся в подделке результатов референдума об отстранении от власти прежнего президента, и два года лишен права занимать государственные посты.

Севиль Шайде действительно обладает очень небольшим опытом для премьерского поста – она лишь пять месяцев была министром развития в прежнем правительстве социал-демократов. Но настоящей проблемой стал, как указано выше, ее муж. Дело в том, что он на протяжении двадцати лет, до эмиграции, работал в министерстве сельского хозяйства Сирии. Журналисты узнали, что он и его два брата являются верными сторонниками президента Башара Асада и шиитской группировки «Хизбалла».

Поскольку Румыния – член НАТО, а премьер-министр страны в курсе всех государственных и военных секретов, такое назначение было бы весьма проблематичным. Принял свое решение президент Клаус Йоханнис сам или понадобились консультации с Вашингтоном и Брюсселем, но Севиль Шайде действительно имела мало шансов занять этот пост. Теперь перед социал-демократами непростая задача найти новую подходящую кандидатуру. Их и так критикуют за выдвижение Шайде, а оппозиция говорит о необходимости новых парламентских выборов.

Победа Социал-демократической партии Румынии и без того была едва не чудом. Глава партии признанный по суду фальсификатор, а уход из власти прежнего правительства социал-демократов в 2015 году был связан с трагедией в ночном клубе Бухареста, где в пожаре погибло 58 человек. Вина легла на коррумпированных представителей власти, дававших разрешения на эксплуатацию опасного помещения.

Но румынские граждане оказались необычно отходчивы и проголосовали за щедрые социальные обещания Ливиу Драгни и его партийных товарищей. Теперь, если социал-демократы не справятся с задачей формирования правительства и последуют выборы, избиратели в этот раз им припомнят легкомысленный подход к выдвижению кандидатов на должность главы правительства.