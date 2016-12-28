Несмотря на то, что еще в первой половине ноября специальная группа комитета Бундестага по бюджету приняла решение о выделении Федеральной разведывательной службе (БНД, нем. Bundesnachrichtendienst, BND) Германии первых средств на приобретение системы спутникового слежения стоимостью 400 миллионов евро, до сих пор этот факт не получил широкого освещения в прессе.

До последнего времени эта система была слишком дорогой для канцлера Меркель и министра финансов Шойбле. Однако теперь БНД разрешили приобрести свою собственную систему спутникового слежения по представлению офиса канцлера. Ожидается, что уже в 2022 году камеры со спутников передадут БНД первые фотографии с высоким разрешением.

До сих пор БНД приобретала снимки, необходимые для своих операций, на открытом рынке или получала их от Бундесвера, который имеет свои собственные спутники, а также от иностранных секретных служб, например, Соединенных Штатов. Уже много лет БНД аргументировала необходимость собственной системы спутникового слежения. При ее помощи сотрудникам БНД удастся лучше наблюдать за конфликтными регионами, такими, как Украина, или территориями, на которых, возможно, производится оружие массового уничтожения.

До недавнего времени эти попытки разбивались о нежелание офиса канцлера предоставлять средства для этой цели. Однако в последние несколько месяцев эта тенденция в федеральном правительстве изменилась. Секретные службы Германии все более щедро снабжаются как сотрудниками, так и финансовыми средствами.

Федеральное правительство утверждает, что изменение политики по этому вопросу является результатом изменившейся ситуации с безопасностью по всей Европе и возросшей террористической угрозы. Кроме того, правительство считает необходимым уменьшить зависимость от США в этом вопросе. Лица, вовлеченные в эти дискуссии, утверждают, что климат совершенно переменился, и сегодня можно продвинуть практически любой проект в этой сфере. Кроме новой спутниковой системы БНД также получит возможность открыть 400 новых рабочих мест.

Стоит отметить, что бюджет БНД необычайно возрос в последнее время, особенно с тех пор, как в октябре был принят новый закон о Федеральной разведывательной службе, который значительно расширил полномочия этой структуры.

По мнению некоторых экспертов, новый закон также может привести к нарушению конституционно закрепленных прав и свобод. В Федеральный конституционный суд ФРГ уже поступило несколько исков к новому закону. Сложно сказать, приведет ли этот новый закон к снижению напряженности и улучшению ситуации в сфере безопасности. В любом случае, все больше стран и граждан попадают под наблюдение БНД и германского правительства, в чем последние стараются не признаваться. Тем не менее, без более точной информации сложно анализировать сложившуюся ситуацию. А эту дополнительную информацию получить практически невозможно. В том числе и потому, что упомянутая специальная группа комитета Бундестага проводит свои заседания тайно.