 

В Грузии опять переделывают Конституцию haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

К такому выводу пришло большинство оппозиционных партий, что и привело к созданию Государственной конституционной комиссии, которую возглавил председатель парламента Ираклий Кобахидзе. На состоявшемся первом ее заседании стало известно, что депутаты намерены внести в Конституцию поправки, касающиеся института президентства. По этому поводу выступил И.Кобахидзе с заявлением, что правящая партия «Грузинская мечта» считает, что институт президентства наделен слишком уж значительной самостоятельностью. Кроме того, представляется необходимым внести ряд изменений, касающихся процесса избрания парламента страны, взаимодействия парламента и правительства.

В Государственную конституционную комиссию, помимо правящей «Грузинской мечты», входят ряд оппозиционных партий, независимые депутаты, а также эксперты и представители неправительственных организаций. Принято решение представить законопроект до 30 апреля 2017 года, - сообщил член комиссии от партии «Свободные демократы» Шалва Шавгулидзе, добавив, что в ее работе отказались принять участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили и бывший спикер парламента Давид Усупашвили.

Впрочем, это обстоятельство не привлекло внимания ни прессы, ни общественности. Такое в грузинской политической практике частое явление.

Что касается самих поправок, то Ш.Шавгулидзе пояснил, что одним из главных рабочих вопросов будет изменение порядка избрания президента.

“Правящая сила настаивает на избрании президента парламентским голосованием. Оппозиция же считает, что президент должен избираться гражданами, и ссылается при этом на итоги опросов среди населения”, - пояснил Ш.Шавгулидзе.

Однако из этого вовсе не следует, что правящей партии не удастся настоять на своем. Все члены комиссии, с которыми удалось переговорить, придерживаются мнения, что получившей конституционное большинство «Грузинской мечте» утвердить соответствующий законопроект особого труда не составит.

Так что изменения в Конституцию страны будут внесены, скорее всего, в конце апреля, когда комиссия соберется на свое второе, решающее заседание. Впрочем, особого интереса дебаты в новой комиссии среди общественности не вызвали. Люди привыкли к такого рода конституционным поправкам еще со времен Михаила Саакашвили и считают это любимым занятием парламентариев.

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