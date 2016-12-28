 

Банковская система Казахстана на грани обвала

 

Последняя неделя уходящего года оказалась сложной для казахстанской банковской системы. Для срочной стабилизации ситуации Национальный банк страны 27 декабря был вынужден в срочном порядке принять решение о лишении «Казинвестбанка» лицензии на проведение всех операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает Deutsche Welle.

Однако не решенной пока остается главная проблема: один из системообразующих банков страны, «Казкоммерцбанк», оказался на грани дефолта из-за большого количества неликвидных активов. С учетом системной значимости этого финансового института, им в последние дни в Казахстане занимались многие высшие чиновники, включая президента страны.

Вслед за заявлением главы государства Нурсултана Назарбаева, прозвучавшим 22 ноября в интервью агентству Bloomberg, о том, что власти Казахстана не позволят обрушиться «Казкоммерцбанку», Национальный банк страны принял решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму более $1,2 млрд.

«Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка», — говорится в сообщении регулятора.

Тем временем международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch Ratings снизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу «Казкоммерцбанка» с уровня B- до CCC. По словам московского аналитика Fitch Ratings Романа Корнева, рейтинг банка на уровне ССС означает высокую вероятность дефолта.

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