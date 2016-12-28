Убийство в тубдиспансере

В одной из больниц Баку убита уборщица. Об этом Report сообщили в Хазарской районной прокуратуре.

Согласно информации, житель Агджабединского района 24-летний Эльчин Гусейнов пришел в Противотуберкулезный диспансер №7, где работала его бывшая теща Фаргана Мурсалова, и поспорил с ней. Он убил Ф.Мурсалову, нанеся ей по различным частям тела девять ударов ножом, который принес с собой.

Э.Гусейнов задержан.

В Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется расследование.