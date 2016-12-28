 

Турецкая армия уничтожила десятки боевиков

 

Подразделения турецкой армии, ведущие бои в районе сирийского города Эль-Баб, уничтожили 44 боевика террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком военном командовании.

Еще 117 террористов получили ранения.

Как уточняется, артиллерийские удары были нанесены по 157 объектам ИГ.

26 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что за время последних боев под Эль-Бабом турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

678 просмотров


Старости
Баку охватила эпидемия гриппа?
Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
29 Дек 9° / 4°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

Россия и Турция готовят перемирие в Сирии
Трамп указал на роль Обамы в проигрыше Клинтон
В Баку задержали еще одного мелкого торговца валютой
Турция перебрасывает в Сирию спецназ
Милли Меджлис обсудит повышение пенсионного возраста
Ильхам Алиев на открытии Центра ASAN Kommunal фото
Гепарды оказались на грани вымирания
Турецкая армия уничтожила десятки боевиков
Комендантский час в турецкой провинции
Убийство в тубдиспансере
Цены на нефть снижаются
Взрыв в Кабуле
Банковская система Казахстана на грани обвала
В Грузии опять переделывают Конституцию haqqin.az из Тбилиси
В Баку повесился школьник
Спецслужбы Германии берут всё и вся под тотальный контроль haqqin.az из Германии
Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
Мусульманка не прошла в румынские премьеры наш комментарий
Фейсбуковские оды Саргсяну обойдутся казне в 191 млн драм армянская трагедия
Азербайджан может заработать на Исламиаде сотни миллионов
В России Нурлана Гаджиева обвинили в финансировании терроризма всего-навсего 2 тысячи рублей
Фазиль Мамедов вышел к народу с новым заявлением наше послесловие
Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости
США поддержали переговоры по Сирии в Астане
Землетрясение в Эгейском море