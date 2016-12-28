Турецкая армия уничтожила десятки боевиков

Подразделения турецкой армии, ведущие бои в районе сирийского города Эль-Баб, уничтожили 44 боевика террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком военном командовании.

Еще 117 террористов получили ранения.

Как уточняется, артиллерийские удары были нанесены по 157 объектам ИГ.

26 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что за время последних боев под Эль-Бабом турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.