Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии в Баку Центра ASAN Kommunal №1, сообщает официальный сайт главы государства.

Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировали главу государства о созданных в центре условиях.

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью. Затем глава государства ознакомился с системой ASAN qatar.