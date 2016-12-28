 

Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

 

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 российского Минобороны. На борту находились 92 человека, в частности, восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большую часть пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова. Борт летел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Сирию с дозаправкой в Сочи.

585 просмотров


Старости
Баку охватила эпидемия гриппа?
Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
29 Дек 9° / 6°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

Анкара настаивает на уходе Асада
США усилили поддержку курдов Турецкие источники
Российский омбудсмен на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Ирак хочет присоединиться к работе России, Ирана и Турции по Сирии
Международный банк Азербайджана представляет карты American Express
Азербайджан начал импортировать газ из Ирана
Ирак снова потребовал вывода турецких войск из страны
Kapital Bank открыл еще два обновленных филиала
Поножовщина в Баку: ранен 28-летний мужчина
Атамбаев сократил свои полномочия
Иран сделал предупреждение американским самолетам
Тер-Петросян раскрыл план Саргсяна: «Вначале пять районов вернут Азербайджану…»
The Washinghton Post: Администрация Обамы готовит кибератаки против России
Сулейман Керимов и Тельман Исмаилов не могут поделить Махачкалинский порт
В Баку избили водителя автобуса видео
На непальскую деревню напали слоны
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
Россия и Турция готовят перемирие в Сирии
Трамп указал на роль Обамы в проигрыше Клинтон
В Баку задержали еще одного мелкого торговца валютой
Турция перебрасывает в Сирию спецназ
Милли Меджлис обсудит повышение пенсионного возраста
Ильхам Алиев: «Богатые должны платить больше» фото; обновлено
Гепарды оказались на грани вымирания
Турецкая армия уничтожила десятки боевиков