Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

Утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 российского Минобороны. На борту находились 92 человека, в частности, восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большую часть пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова. Борт летел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Сирию с дозаправкой в Сочи.