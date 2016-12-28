 

Сулейман Керимов и Тельман Исмаилов не могут поделить Махачкалинский порт

 

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) станет по-настоящему прибыльным предприятием, если федеральный центр передаст его в собственность Республики Дагестан, а та позволит иностранным бизнесменам купить его акции, считает глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

«С нами готовы работать инвесторы. Иранцы готовы выкупить часть акций, по такой же схеме готовы работать вьетнамцы, китайцы, турки, азербайджанцы, — сказал Абдулатипов в интервью РИА Новости. — Махачкалинский торговый порт необходимо либо передать республике, и мы будем соответствующим образом обеспечивать его развитие, либо мы должны завершить его акционирование и выставить на продажу эффективному инвестору, о чем есть договоренность с министром транспорта РФ Максимом Соколовым».

Махачкалинский морской торговый порт формально находится в собственности государства, однако его контролируют дагестанские криминальные кланы, которые ворованную в порту нефть переводят на кустарные нефтеперерабатывающие заводы. Ожидалось, что до конца года ММТП будет выставлен на приватизацию. Как только об этом стало известно, первым, кто проявил интерес к покупке порта, стал член Совета Федерации от Дагестана миллиардер Сулейман Керимов.

Дело в том, что компания Arolia Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре и принадлежащая Сулейману Керимову, перекупила кредитный долг порта в полмиллиарда рублей Сбербанку. Как только стало известно о предстоящей приватизации ММТП, Arolia Holdings Limited попыталась взыскать с Махачкалинского морского торгового порта 678,18 млн рублей. Компания миллиардера требует, чтобы Махачкалинский порт выплатил весь долг вместе с процентами, либо объявить ММТП банкротом. Если иск миллиардера будет удовлетворен, порт будет признан банкротом и Керимов за бесценок станет обладателем этого порта.

Также стало известно о том, что портовый оператор Турции Yildirim Group Inc. проявляет интерес к покупке Махачкалинского порта. Посредником в переговорах с руководством Дагестана является олигарх Тельман Исмаилов, который использует свои близкие связи с Рамазаном Абдулатиповым для того, чтобы купить порт. Когда глава Дагестана говорил об интересе турецких инвесторов к покупке ММТП, он, скорее всего, имел в виду именно Yildirim Group Inc.

О том, какой азербайджанский инвестор проявляет интерес к покупке Махачкалинского порта, ничего не известно.

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