The Washinghton Post: Администрация Обамы готовит кибератаки против России

Администрация президента США Барака Обамы готовит серию мер, включая санкции и дипломатические ограничения, чтобы "наказать Россию за ее вмешательство в выборы американского президента". Об этом The Washinghton Post сообщили источники. Об ответных мерах могут объявить уже на этой неделе.

По данным газеты, администрация также может заниматься разработкой тайных операций, вероятно кибератак, против РФ. В The Washinghton Post напоминают, что в 2015 году вступил в силу указ, позволяющий президенту США давать ответ на кибератаки из-за рубежа. Чтобы документ распространялся на ситуацию с американскими выборами, администрации президента нужно будет отнести электоральную компьютерную систему к "критической инфраструктуре", а также доказать, что россияне действительно нанесли ей урон, отметил источник.

В июле 2016 года хакеры взломали серверы Демократической партии США. Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявила, что к этому причастны российские спецслужбы.

В октябре власти США официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".