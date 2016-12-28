Тер-Петросян раскрыл план Саргсяна: «Вначале пять районов вернут Азербайджану…»

Несколько недель назад первый президент Армении Левон Тер-Петросян выступил на втором съезде Армянского национального конгресса с сенсационной программной речью. Первый президент Армении призывал к примирению с Азербайджаном и деоккупации азербайджанских земель. Программная речь Тер-Петросяна вызвала истерическую реакцию у армянского руководства и общества.

Тер-Петросян заявил, что подобная реакция не была для него неожиданностью, и счел необходимым прояснить некоторые тезисы предыдущего выступления.

«17 декабря я говорил не о своей точке зрения решения вопроса, а о лежащей на переговорном столе конкретной программе, принципиально принятой властями Армении, с которой лично я и АНК не имеют ничего общего. Это «мадридско-казанско-лавровский» вариант, который, по сути, ничем не отличается от поэтапного варианта 1997 года», — утверждает Тер-Петросян, которого цитирует Новости-Армения.

По его словам, на первом этапе армянская сторона возвращает Азербайджану пять из семи подконтрольных Карабаху районов, за исключением Кельбаджара и Лачина. На втором этапе на новой линии соприкосновения размещаются миротворческие силы. На третьем этапе провозглашается промежуточный статус Карабаха. На четвертом этапе прекращается блокада Карабаха и Армении, восстанавливается сообщение между Азербайджаном, Карабахом, Арменией и, вероятно, Турцией. На пятом этапе устанавливается окончательный статус Карабаха. На шестом этапе Азербайджану возвращаются оставшиеся два района, за исключением Лачинского коридора.

Как отметил Тер-Петросян, с 2007 года, а наиболее интенсивно в течение последнего года, власти Армении ведут переговоры по этому варианту со странами-сопредседателями, в частности, с Россией.

«Получается, что те, кто обвиняет нас, в действительности осуждают собственную программу», — считает Тер-Петросян.

Что касается позиции АНК, то, по словам Тер-Петросяна, несмотря на то, что программа не отражает все чаяния армянского народа, АНК выступает за ее реализацию, так как затягивание решения еще более ослабит Армению и Нагорный Карабах, а следующее решение будет еще хуже, чем это.

Комментируя реакцию на свое заявление о том, что «ключ к решению карабахского конфликта у России», Тер-Петросян отметил, что, в отличие от России, для Запада вопрос Карабаха никогда не был приоритетным, свидетельством чего является то, что помимо официальных заявлений и дипломатических инициатив в этом направлении не предпринимаются практические шаги.

«Соглашения о перемирии как в 1994-м, так и 2016 году были заключены исключительно усилиями России», — подчеркнул Тер-Петросян.

«Многих разъярило то, что я назвал Ильхама Алиева рационально мыслящим государственным деятелем. Это говорит о том, что они понятия не имеют, что означает рациональное мышление. Рациональное мышление присуще человеку, это норма, а иррациональное – исключение. Это связано с правильной оценкой действительности и понимания причинно-следственной связи», — заметил Тер-Петросян.