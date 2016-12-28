Иран сделал предупреждение американским самолетам

Иран вынес несколько предупреждений американским разведывательным самолетам, которые пытались приблизиться к иранским силам в ходе учений по противовоздушной обороне на юге ИРИ, передает агентство Tasnim заявление представителя иранской армии.

"За последние три дня было вынесено более 12 предупреждений самолетам, чтобы не допустить их приближения к воздушному пространству страны", — передает агентство со ссылкой на бригадного генерала Аббаса Фаражпура.

Агентство сообщает, что предупреждения были выданы в адрес истребителей беспилотных летательных аппаратов ВМС США, которые пытались приблизиться к зоне проведения ежегодных воздушных учений.