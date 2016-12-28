 

Атамбаев сократил свои полномочия

 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте президента.

Изменения в Конституцию направлены, в частности, на "укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики, укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти", отмечается в сообщении.

Кроме того, они предусматривают "совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".

Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования  15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в некоторых статьях, которые начнут действовать с 1 декабря 2017 года.

Референдум в Киргизии состоялся 11 декабря. Явка на референдуме составила 42,09% из 2,851 млн внесенных в списки избирателей граждан республики. Из них 79,59% проголосовали "за" изменение Основного закона, 15,40% выступили "против".

555 просмотров


Старости
Баку охватила эпидемия гриппа?
Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
29 Дек 9° / 6°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

Анкара настаивает на уходе Асада
США усилили поддержку курдов Турецкие источники
Российский омбудсмен на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Ирак хочет присоединиться к работе России, Ирана и Турции по Сирии
Международный банк Азербайджана представляет карты American Express
Азербайджан начал импортировать газ из Ирана
Ирак снова потребовал вывода турецких войск из страны
Kapital Bank открыл еще два обновленных филиала
Поножовщина в Баку: ранен 28-летний мужчина
Атамбаев сократил свои полномочия
Иран сделал предупреждение американским самолетам
Тер-Петросян раскрыл план Саргсяна: «Вначале пять районов вернут Азербайджану…»
The Washinghton Post: Администрация Обамы готовит кибератаки против России
Сулейман Керимов и Тельман Исмаилов не могут поделить Махачкалинский порт
В Баку избили водителя автобуса видео
На непальскую деревню напали слоны
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
Россия и Турция готовят перемирие в Сирии
Трамп указал на роль Обамы в проигрыше Клинтон
В Баку задержали еще одного мелкого торговца валютой
Турция перебрасывает в Сирию спецназ
Милли Меджлис обсудит повышение пенсионного возраста
Ильхам Алиев: «Богатые должны платить больше» фото; обновлено
Гепарды оказались на грани вымирания
Турецкая армия уничтожила десятки боевиков