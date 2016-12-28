Атамбаев сократил свои полномочия

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте президента.

Изменения в Конституцию направлены, в частности, на "укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики, укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти", отмечается в сообщении.

Кроме того, они предусматривают "совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".

Закон вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования — 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в некоторых статьях, которые начнут действовать с 1 декабря 2017 года.

Референдум в Киргизии состоялся 11 декабря. Явка на референдуме составила 42,09% из 2,851 млн внесенных в списки избирателей граждан республики. Из них 79,59% проголосовали "за" изменение Основного закона, 15,40% выступили "против".