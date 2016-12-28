Kapital Bank открыл еще два обновленных филиала

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети обновил офисы филиалов Самух и Геранбой. Филиал Самух, представленный согласно новой концепции, расположен по адресу: город Самух, поселок Небиагалы, улица Наримана Нариманова, 9. Филиал Геранбой, отремонтированный согласно корпоративным стандартам, продолжает свою деятельность по адресу: город Геранбой, проспект Гейдара Алиева, 9. Новые филиалы обладают всеми возможностями для качественного обслуживания клиентов.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Филиалы предлагают клиентам расчетно-кассовые операции, прием депозитов, различные виды потребительских и бизнес-кредитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2016 году банк отремонтировал четыре городских (Шуша, 28 Мая, Бинагади и Джафар Джаббарлы) и семь региональных филиалов (Шабран, Лерик, Гах, Габала, Барда, Самух и Геранбой). Помимо этого в текущем году были открыты новый филиал Gənclik Mall и отделение Бакы Лиман.

В 2017 году планируется завершить ремонтные работы в еще нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции. Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.