 

Азербайджан начал импортировать газ из Ирана

Автор: Отдел информации 

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в 2016 году начала импортировать газ из Ирана, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское деловое издание ru.investing.com.

Об этом Reuters сказал первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.

"SOCAR приступил к импорту газа из Ирана. Суточный объём варьируется по погоде. Когда в Иране холодные дни, они нам дают где-то 2 миллиона кубометров в сутки, если теплеет - то 4 миллиона кубометров в день", - сказал Юсифзаде, не уточнив стоимость этого газа.

По его словам, Иран с начала поставок уже продал Азербайджану 286,328 миллиона кубометров, из этого объема 197,934 миллиона кубометров поступили непосредственно на баланс SOCAR, причем большая часть была закачана в газохранилище.

По словам Юсифзаде, оставшиеся 88,394 миллиона кубометров получила Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана, которая не имеет общей границы с остальной частью Азербайджана, но соседствует с Ираном, Турцией и Арменией.

Ранее глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявлял, что Госнефтекомпания намерена закупить у Ирана газ для закачки в собственные газохранилища, объем которых после капитального ремонта был увеличен до 5 миллиардов кубометров, поскольку возможности компании позволяют закачать лишь 3 миллиарда кубометров.

Внутренняя потребность Азербайджана в газе, согласно топливно-энергетическому балансу страны, в 2015 году составила 11 миллиардов кубометров, а экспорт, который осуществляется в Грузию, Иран и Турцию,  8 миллиардов кубометров.

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