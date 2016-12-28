 

Международный банк Азербайджана представляет карты American Express

 

Международный банк Азербайджана (МБА) предлагает своим клиентам, планирующим провести новогодние праздники за границей, наряду с картами других платежных систем, карты American Express. Одним из наибольших преимуществ этих карт является то, что они предоставляют своим владельцам скидки в магазинах и пунктах обслуживания в различных странах мира. Клиенты также могут воспользоваться привилегиями, которые подразумевает членская программа American Express.

Клиентам банка также доступна уникальная услуга «Консьерж». «Консьерж» — это личный помощник, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в любом уголке мира будет готов выполнить срочное поручение и помочь с бронированием и оплатой необходимой услуги (бронирование отеля, авиабилетов, заказ такси и прочее).

Более подробная информация по ссылке https://www.americanexpress.com/

МБА является единственным банком страны, предлагающим своим клиентам карты American Express. Пластиковые карты American Express можно заказать в любом филиале или отделении банка.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

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