 

Ирак хочет присоединиться к работе России, Ирана и Турции по Сирии

 

Багдад может присоединиться к работе "тройки" по урегулированию ситуации в Сирии, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

Сейчас в переговорах участвуют представители России, Ирана и Турции.

"Эта идея обсуждается, и мы ратуем за нее для пользы общего дела. Мы занимаемся посреднической деятельностью, потому что стабилизация в Сирии повлияет и на нас. ИГ пришла к нам из Сирии. Поэтому урегулирование в этой стране разрешит не только сирийскую проблему, но и иракский кризис", - отметил иракский министр.

На прошлой неделе в Москве прошли переговоры глав МИД и минобороны России, Ирана и Турции. После встречи министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения о перемирии между Дамаском и оппозицией.

Москва, Тегеран и Анкара также согласовали заявление по оживлению политического процесса в стране. При этом министры подтвердили свое уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии как многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

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