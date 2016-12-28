США активизировали поставки оружия сирийской курдской Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара считает террористической организацией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства поддержки со стороны возглавляемой США коалиции террористических группировок в Сирии, в том числе "Исламского государства" и ПДС.

На прошлой неделе посол США в Анкаре Джон Басс заявил, что Вашингтон не оказывает прямой поддержки ПДС, однако, по информации агентства, только за последние две недели в провинцию Хасеке на севере Сирии трижды поставлялось американское оружие — как по воздуху, так и по суше.

"Даже в тот день, когда американский посол сделал это заявление, на аэродроме Румейлан на севере Сирии приземлился самолет с оружием, которое перегрузили на вертолеты ВС США и отправили в другие районы страны", — заявляет Anadolu.

По данным источников агентства, последняя крупная поставка оружия на север Сирии произошла вечером во вторник. Кроме того, отмечается, что из района Эрбиля на севере Ирака выехали десятки грузовиков, которые прибыли в районы Сирии, подконтрольные силам сирийских курдов.