Анкара настаивает на уходе Асада

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установление мира в Сирии невозможно, пока президентом остается Башар Асад. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сирийская оппозиция никогда не смирится с нахождением Асада у власти.

В то же время глава турецкого МИД подтвердил информацию о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии.

Ранее 28 декабря сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени 29 декабря этого года.

В случае достижения устойчивого перемирия представители правительства Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.