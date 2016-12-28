В Сабунчинском районном суде продолжается судебный процесс по делу бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова и его подчиненных. За ходом процесса наблюдает собственный корреспондент haqqin.az.

Назначенное на 10:30 заседание суда началось более чем с часовым опозданием.

Рассматривался эпизод, связанный с 3 миллионами манатов, которые бывший глава Бакметрополитена Таги Ахмедов передал Акифу Човдарову. Были заслушаны показания свидетелей — личного водителя Акифа Човдарова Нурхана Атакишиева и бывшего главы Мониторингового центра МНБ генерала Теймура Гулиева.

«Я вообще не в курсе происходящего. За весь период моей работы я ни у кого не брал денег. Родственник Таги Ахмедова, Али Ахмедов, говорит, что передал мне дипломат с деньгами. Он указывает, что я приехал на автомобиле марки Land Rover. Хотя мы использовали этот автомобиль только зимой, так как Акиф Човдаров не любил высокие автомобили. В обычное время мы ездили на Nissan Maxima», — сказал Атакишиев.

Бывший водитель Акифа Човдарова вел себя на суде непринужденно, и порой это граничило с бестактностью. Когда судья сделал ему замечание, Атакишиев заявил, что, когда выступал в прошлый раз, он все еще работал водителем в СГБ. Теперь он уволился и поэтому чувствует себя свободнее. Отвечая на вопросы адвокатов и прокурора, Нурхан Атакишиев настаивал на том, что не знает сути дела.

Вторым свидетелем выступил бывший начальник Мониторингового центра МНБ генерал-майор Теймур Гулиев. Так как Гулиев проходит подозреваемым по другому уголовному делу, он был доставлен в суд в наручниках и в сопровождении конвоя.

В своих показаниях он отметил, что возглавляемая им структура напрямую подчинялась министру Эльдару Махмудову и он исполнял лишь приказы, которые поступали с его подписью.

Теймур Гулиев: «Есть два понятия: радиомониторинг и радиоразведывательный мониторинг. Возглавляемая мной структура занималась радиоразведывательным мониторингом. Мы прослушивали телефонные номера, которые поступали на бланке с подписью Эльдара Махмудова. Если во время прослушивания замечали что-то интересное, то отправляли запись в отдел, который вел расследование. Ненужные аудиозаписи мы удаляли».

Гособвинитель: «Вы знаете, что прослушивание без наличия судебного решения является нарушением закона?»

Теймур Гулиев: «Господин прокурор, этот вопрос не был в моей компетенции. Если ко мне поступал приказ с подписью министра, то я должен был его исполнить. Понятно, что если это подписал министр, значит, на то было решение суда.

Гособвинитель: «К поступающему вам приказу прилагалось соответствующее решение суда?»

Теймур Гулиев: «Нет, нам поступал только приказ на одной бумаге, и мы исполняли его».

Гособвинитель: «Тогда почему вы не поднимали вопрос о том, что это незаконно и необходимо решение суда?»

Теймур Гулиев: «О чем это вы? Кому я должен был это сказать? Меня бы сразу обвинили в превышении полномочий, в чем, впрочем, обвиняют и сейчас. Приказы с подписью министра должны были быть законными».

В этот момент с места встал обвиняемый генерал Акиф Човдаров и попросил судью дать небольшую справку.

«В это управление каждый день поступало по 50-100 подобных приказов и поручений. В месяц они выполняли минимум 1 500 приказов. Какой бы суд вынес столько решений? Что касается этого закона, то в Азербайджане не должно возбуждаться ни одно уголовное дело. Вы говорите о теории, забывая практическую сторону вопроса. К нам поступала информация, что с такого-то номера звонили за рубеж. Мы даже не знали, кому принадлежит номер. Я согласовывал вопрос с министром и поручал Мониторинговому центру установить личность абонента и вести статистику его разговоров», - сказал Акиф Човдаров.

В это время слово снова взял генерал Теймур Гулиев: «Мне говорят, что я нарушил процедуру, хотя я работал по ней».

Гособвинитель: «Вы знали об отсутствии судебного решения на прослушку телефонных разговоров Таги Ахмедова?»

Теймур Гулиев: «Господин прокурор, что особенного в Таги Ахмедове? Был приказ, и мы его прослушивали».

С места вновь поднялся Акиф Човдаров: «Вот вы тут начали Таги Ахмедов, Таги Ахмедов.. Вы хоть знаете, кто он такой? Знающие люди вам скажут, что он не даст человеку и трех манатов. Я семь лет был его куратором, и за это время он даже ни разу мне не позвонил. Откуда теперь появился разговор про 3 миллиона?

Я хочу много чего рассказать, но не могу. И о том, кто приказал Таги Ахмедову закрыть метро. И о звонке из Москвы, который предупредил Таги Ахмедова о скором аресте и призвал вернуть все долги. Я могу много чего рассказать», - сказал Акиф Човдаров.

Судебное заседание было отложено из-за того, что на него не явился Таги Ахмедов.

Следующее заседание состоится 9 января.