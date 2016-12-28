Граждане Армении Альберт и Сергей, вылетевшие на родину из Санкт-Петербурга с пересадкой в Ростове, по ошибке оказались в Минводах.

Правда, в отличие от героя знаменитой «Иронии судьбы, или С легким паром», армяне не были пьяны, а перепутали самолеты, будучи в трезвом уме.

Гастарбайтеры из Армении уже 10 лет летают по маршруту Санкт-Петербург – Ереван, говорится в сюжете телеканала «Россия». В этот раз им предстояло лететь через Ростов. Однако до Ростова армяне не добрались. Каким-то чудом они сели на самолет, летевший в Минеральные Воды.

«Скорее всего, эти люди сели не на тот автобус, который должен был отвезти их к самолету, летящему в Ростов, а на другой, - предполагает представитель аэропорта в Минводах. – Обычно на борту проводят дополнительный пересчет пассажиров, но, видимо, обстоятельства сложились так, что и на борту двух лишних пассажиров не выявили».

В Минводах «пострадавшие» провели почти сутки, ждали помощи. В итоге билеты до Еревана армянским путешественникам приобрел питерский аэропорт Пулково. Маршрутом Минводы – Москва – Ереван они отправились домой.