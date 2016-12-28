 

SOCAR о причинах взрыва на газопроводе в Сангачале

 

Авария на магистральном газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, произошедшая во вторник, носит техногенный характер, говорится в сообщении пресс-службы SOCAR.

«Причины аварии на газопроводе в поселке Сангачал, соединяющем Азербайджанский газоперерабатывающий завод с Сангачальской головной установкой, в настоящее время расследуются. Первичный осмотр позволяет рассматривать несколько версий. Предварительный осмотр подтверждает техногенный характер аварии», - подчеркивается в сообщении.

Среди возможных причин аварии компания называет низкое качество сварки или материалов газопровода, сданного в эксплуатацию в 2002 году, а также вероятность износа трубопровода из-за его расположения в агрессивной среде и оползневой зоне.

Ранее со ссылкой на главу Управления экспорта газа SOCAR Назима Самедзаде сообщалось, что SOCAR планирует в течение двух дней полностью устранить последствия аварии.

Как сообщалось, взрыв на газопроводе произошел в районе 43-го километра автомагистрали Баку-Алят в утренние часы вторника. После взрыва на газопроводе начался пожар, который был потушен в течение нескольких часов. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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