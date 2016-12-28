 

Ильхам Алиев: «Нас не удовлетворяла ситуация с выдачей виз»

 

«Создание ASAN Viza было необходимостью. Мы стараемся, чтобы в Азербайджан приезжало много туристов». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в Баку Центра ASAN Kommunal №1.

«Работают как отели, так и общественные места, значит, в страну поступает валюта. Я неоднократно слышал, что получать визу для прибытия в Азербайджан  большая проблема. Поэтому нас не могла удовлетворять ситуация с визами. Было достаточно нарушений, предъявлялись необоснованные требования.

Для окончательного решения этого вопроса создана ASAN Viza, и сейчас любой гражданин в течение трех дней может приехать в Азербайджан. В этом году еще до начала работы ASAN Viza число прибывающих в Азербайджан туристов увеличилось на 10%. Есть страны, число прибывающих из которых выросло в 30-40 раз. В 2017 году этот процесс будет идти ускоренно»,  сказал президент.

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