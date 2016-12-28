 

Польша отказалась выдавать Турции сторонников Гюлена

 

Власти Польши не намерены выдавать Турции людей, которых Анкара считает связанными с проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки переворота, сообщает радиостанция Zet со ссылкой на неофициальные источники.

Турция в ноябре опубликовала список лиц, которые, вероятно, имеют отношение к организации Гюлена. В списке оказались несколько человек, которые находятся на территории Польши, в том числе глава канцелярии одного из частных варшавских вузов.

По данным радиостанции, Анкара обратилась к МИД Польши с запросом об экстрадиции турецких граждан, «в этом деле дошло до неформального давления на членов польского правительства».

«Я знаю о более широкой проблеме. Действительно, на территории Польши находятся граждане Турции, в отношении которых турецкое правительство выдвигает обвинения в поддержке деятельности, называемой террористической. Если эти люди соблюдают польские правила, правила, действующие в Европейском Союзе, то в Польше им ничего не грозит», — приводит радиостанция слова министра науки Польши Ярослава Говина.

Утверждается, что лица, попавшие в турецкий «черный список», находятся под опекой Агентства внутренней безопасности Польши.

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