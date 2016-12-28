 

Оздоровлением Межбанка займется Совет по финансовой стабильности

 

Для ускорения оздоровления крупнейшего банка страны  Международного банка Азербайджана  будет подготовлен специальный план действий. Как сообщает Trend, данный шаг предусмотрен в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении проекта государственного бюджета на 2017 год.

Согласно указу, план действий поручено составить Совету по финансовой стабильности Азербайджана.

В соответствии с указом, Совету поручено подготовить и утвердить денежную программу на 2017 год, а также План действий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности на 2017 год и среднесрочный период, который и должен включать меры по ускорению оздоровления Международного банка.

Совет также в течение трех месяцев должен подготовить и представить главе государства предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы с целью создания эффективного механизма исполнения своих решений.

Совет по финансовой стабильности Азербайджана создан указом президента Азербайджана в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости страны, проведения скоординированной политики в этой сфере, достижения эффективного регулирования и правоприменительной практики. Председателем Совета является премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

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