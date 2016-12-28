 

Путин: «Никто не может создать не решаемые для России проблемы»

 

Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может создать России таких проблем, которые страна не смогла бы преодолеть, передает РИА Новости.

На традиционном приеме в Кремле в честь Нового года президент России отметил, что «никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно».

Путин добавил, что успехи – в значительной степени заслуга тех руководителей, которые присутствуют на приеме, их подчиненных и управленческих команд.

«И, конечно, это результат всего нашего народа», - сказал он.

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