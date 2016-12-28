Тело пропавшего в ноябре прошлого года 26-летнего жителя Сальянского района Эльчина Миргалам оглу Гасымова найдено во дворе жителя этого же района Ровшана Джавад оглу Джавадова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сообщили в отделе полиции Сальянского района, в результате расследования, проведенного на основании поступившей информации, установлено, что убийство совершил житель района, бывший сотрудник полиции Ровшан Джавадов. После того как Р.Джавадов убил Э.Гасымова, он закопал тело во дворе своего дома и уехал из страны.

В настоящее время Джавадов скрывается за границей. В связи с фактом сотрудниками полиции задержана супруга Р.Джавадова, Назанин Джавадова.

Ровшан Джавадов является братом бывшего заместителя председателя муниципалитета Сальянского района Рафига Джавадова.

Тело направлено на экспертизу в морг Сальянского района.