В Казахстане арестован экс-председатель Комитета нацбезопасности

Комитетом национальной безопасности Казахстана осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 («Разглашение государственных секретов») и частью 3 статьи 362 («Превышение власти и должностных полномочий») УК Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич», - отметили в пресс-службе КНБ РК.

Указанные лица в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.

Согласно данным на сайте КНБ РК, генерал-лейтенант Нартай Дутбаев занимал пост председателя КНБ с декабря 2001 по февраль 2006 года.