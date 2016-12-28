Азербайджан и Израиль договорились о воздушном сообщении

По предложению израильской стороны 26-27 декабря 2016 года в Тель-Авиве прошли переговоры между делегациями авиационных администраций Азербайджана и Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации гражданской авиации Азербайджана, распространенном в среду.

В ходе переговоров стороны согласовали проект «Соглашения о воздушном сообщении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль».

Делегации авиационных администраций двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта и достигли договоренности о выполнении назначенными авиакомпаниями обеих стран регулярных пассажирских и грузовых полетов.

В переговорах принимали участие представители авиакомпаний обеих стран.