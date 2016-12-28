Рамиль Усубов перевел полицию на усиленный режим

В связи с предстоящими праздниками - Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира - личный состав органов МВД с 31 декабря 2016 года по 5 января 2017 года будет работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба МВД, министр генерал-полковник Рамиль Усубов подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Согласно приказу, с целью обеспечения образцового общественного порядка и безопасности личный состав всех органов и подразделений МВД накануне праздников и в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

В местах празднеств и массового скопления людей будет увеличено число полицейских нарядов. На территории республики для обеспечения общественного порядка и безопасности будут мобилизованы все силы и возможности.

Согласно приказу, накануне праздников и в праздничные дни будет усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения, а также дипломатических представительств иностранных государств.