 

Рамиль Усубов перевел полицию на усиленный режим

 

В связи с предстоящими праздниками - Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира - личный состав органов МВД с 31 декабря 2016 года по 5 января 2017 года будет работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба МВД, министр генерал-полковник Рамиль Усубов подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Согласно приказу, с целью обеспечения образцового общественного порядка и безопасности личный состав всех органов и подразделений МВД накануне праздников и в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

В местах празднеств и массового скопления людей будет увеличено число полицейских нарядов. На территории республики для обеспечения общественного порядка и безопасности будут мобилизованы все силы и возможности.

Согласно приказу, накануне праздников и в праздничные дни будет усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения, а также дипломатических представительств иностранных государств.

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