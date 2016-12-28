Грузия и «Газпром» не смогли договориться об оплате транзита в Армению. Первый раунд переговоров прошел в середине декабря, стороны и тогда не пришли к компромиссу. Между тем 31 декабря истекает срок действующего контракта, сообщает Грузия Онлайн.

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что переговоры продолжатся, и подчеркнул, что позиция Тбилиси останется неизменной: Россия хочет оплачивать транзит деньгами, Грузия же желает сохранять прежнюю форму оплаты и получать 10% от общего объема транспортируемого газа.

Будущая дата переговоров, которые проходят в Вене, еще не установлена.

В конце 2015 года «Газпром» и Грузия также вели долгие переговоры, в итоге Тбилиси добился сохранения формулы, по которой за транзит получает 10% от общего объема.

В год Грузии нужно около 2,5 млрд кубометров «голубого топлива», который страна в основном закупает в Азербайджане.