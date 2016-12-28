 

Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства

 

Власти Великобритании начали отказывать гражданам Евросоюза в получении британского гражданства после референдума о Brexit, сообщают британские СМИ.

Одним из ярких случаев, который получил общественный резонанс, стала ситуация с гражданкой Голландии, прожившей в Великобритании 24 года. Подданная Голландии Моник Хокинс замужем за британцем, пара имеет двоих общих детей.

В ответ на запрос о получении гражданства МВД Великобритании порекомендовало женщине покинуть страну.

Как отмечает The Guardian, история Хокинс отражает проблему миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, с которой им предстоит столкнуться в ходе Brexit. Граждане ЕС, чьи супруги являются британцами, по действующему законодательству не смогут автоматически получить английское гражданство, подчеркивает издание.

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