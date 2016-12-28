Трамп заподозрил Обаму в нежелании передавать власть

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий президент Барак Обама не обеспечивает "гладкую" передачу власти и создает ему препятствия.

"Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!", — написал Трамп в Twitter.

Демократ Обама резко критиковал республиканца Трампа во время предвыборной кампании, но после избрания миллиардера пообещал помогать ему в передаче власти. Белый дом сообщал, что Обама и Трамп, помимо личной встречи в Белом доме в ноябре, провели несколько раундов телефонных переговоров. Вместе с тем, уходящая администрация выражала недовольство некоторыми действиями Трампа после избрания, включая его разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок Госдепартамента.