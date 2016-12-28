В Австрии продолжают искать главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо, 2-кратного олимпийского чемпиона Петера Зайзенбахера, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних девочек. Слушания по делу должны были начаться 19 декабря в Вене, но Зайзенбахер в суд не явился, а его адвокат Бернхард Лехофер не знает, где находится его клиент. Между тем, в Федерации дзюдо Азербайджана haqqin.az сообщили, что Зайзенбахер покинул нашу страну, а куда направился – не знают.

Австрийские СМИ выдвигают различные версии о том, где может находиться Зайзенбахер и что с ним могло случиться. Есть даже предположение о том, что 56-летний тренер покончил жизнь самоубийством, но Лехофер не верит в это. В Австрии считают, что Зайзенбахер покинул Азербайджан, потому что между Азербайджаном и Австрией существует соглашение о выдаче преступников.

Велика вероятность того, что тренер находится в одной из арабских стран. Между своим первым приходом (2012-2014-е годы) в сборную Азербайджана и вторым (сентябрь 2015 года) он жил в Дубае и даже получил статус постоянного резидента.

По некоторой информации, в ОАЭ австриец занимался ювелирным бизнесом, связанным с ЮАР и Мадагаскаром. С Южно-Африканской Республикой у Австрии также есть соглашение о выдаче, а вот с ОАЭ и Мадагаскаром – нет. Однако экстрадиции из этих стран тоже можно добиться на основе принципа взаимности, заявили в Министерстве юстиции Австрии. Упоминается также и Сан-Франциско.

В этом американском городе живут дети Зайзенбахера. Международный ордер на арест Зайзенбахера по запросу Венского суда пока не выдан. Главному тренеру сборной Азербайджана грозит наказание до десяти лет. В начале октября этого года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену по результатам трехлетнего расследования, начатого на основании заявления одной из его жертв. 56-летний австриец обвиняется в изнасиловании двух девочек в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов. В течение своей спортивной карьеры австриец завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд.

С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Впервые сборную Азербайджана Зайзенбахер возглавил в 2012 году, но в 2014-м году он покинул свой пост. Под его руководством Эльхан Мамедов стал первым чемпионом мира в истории азербайджанского дзюдо. В 2015 году Зайзенбахера вновь пригласили в Азербайджан. На Олимпиаде в Рио наша команда завоевала две серебряные медали.