Загадочная гибель бывшего прокурора в Баку

9 декабря перед рестораном «Küləfirəngi» в Сабунчинском районе с лестницы высотой примерно в три метра упал и был госпитализирован бывший прокурор Гарахан Агаев. 21 декабря он скончался в больнице. В связи с этим фактом в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР, сообщает АПА.

Как сообщили в прокуратуре города Баку, для выяснения причин смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проведен осмотр места происшествия, заслушаны показания свидетелей, осуществлены неотложные следственные мероприятия.

Следствие уголовного дела было взято на контроль руководством Генпрокуратуры, а Следственному управлению прокуратуры города Баку поручено продолжать следственные меры.

Сейчас проводится полное, объективное и всесторонне расследование и уголовное преследование, а также в связи с версией об умышленном убийстве продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что семья бывшего прокурора Хызынского района Гарахана Агаева утверждает, что его убили. Члены семьи обвиняют бывшего начальника Хызынского РОП Низами Тагиева.