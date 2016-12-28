Ильхам Алиев утвердил проект по обязательному медстрахованию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о дополнительных мерах в сфере обеспечения применения обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района, сообщает официальный сайт главы государства.

Данным указом утвержден «Пилотный проект по применению обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района» и План мероприятий по его реализации.

Также утверждены «Список и тарифы медицинских услуг, входящих в базовый пакет обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района», «Список и тарифы медицинских услуг, не охваченных базовым пакетом обязательного медицинского страхования на административных территориях города Мингячевир и Евлахского района».