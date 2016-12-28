 

Трамп: "Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет"

 

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут продолжать относиться к Израилю «с таким пренебрежением и неуважением».

«Раньше они имели большого друга в США, но теперь…», — написал Трамп в твиттере.

Он добавил, что в начале года произошла «ужасающая иранская сделка», а «теперь - это ООН».

Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, в которой принимали участие и США. Под ООН избранный президент имеет в виду голосование за резолюцию Совбеза.

«Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет», — отметил Трамп в другом твите.

20 января в США состоится инаугурация Трампа.

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