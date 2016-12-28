Служба Государственной безопасности выявила и пресекла незаконную деятельность трех организованных групп, занимавшихся куплей/продажей иностранной валюты на сумму в десятки миллионов долларов, сообщает официальный сайт СГБ.

В информации говорится, что в Службе Государственной безопасности было начато уголовное расследование на основе поступившей информации о случаях манипуляции оборотом валюты на территории страны и деятельности т.н. «черного рынка», не считающегося с официальным курсом валюты.

По подозрению в занятии предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и необходимой лицензии 27 декабря были задержаны и привлечены к уголовной ответственности Н.Мустафаев, К.Юсубов, Э.Асланов, Ф.Алиев, Э.Рзаев, С.Юсубов, Х.Юсубов, Э.Эльдаров, Т.Мирзалиев, Р.Асланлы и другие.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.