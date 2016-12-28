 

Российское посольство в Сирии вновь обстреляли

 

На территорию посольства России в Сирии упали две мины. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы. Об этом говорится в среду, 28 декабря, в комментарии Департамента информации и печати российского МИД, размещенном на сайте ведомства.

«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны террористических группировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии должны получить соответствующую оценку и «быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма».

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Российское посольство в Сирии вновь обстреляли
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