 

Скончался экс-диктатор Уругвая

 

Экс-диктатор Уругвая Грегорио Альварес скончался от сердечного приступа на 92-м году жизни, передает Gazeta.

Сообщается, что он скончался в тюрьме, где последние десять лет отбывал наказание по обвинению в убийстве деятелей оппозиции.

Альварес нелегитимно занимал пост президента республики в период с 1981 по 1984 год и был одним из главных действующих лиц военного переворота 1973 года и установления диктатуры, которая господствовала в стране в течение 12 лет.

В 2009 году его приговорили к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в нарушениях прав человека и причастности к убийствам 37 политических противников военного режима с 1977 по 1978 год, когда будущий диктатор занимал пост командующего вооруженными силами Уругвая. 

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