 

В Афганистане обезглавили отправившуюся в магазин женщину

 

В афганской провинции Сар-э-пул, находящейся под контролем боевиков движения «Талибан», группа вооруженных людей обезглавила жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам официального губернатора провинции, муж 30-летней женщины в настоящее время находится в Иране. Местные представители талибов отрицают причастность своих боевиков к убийству.

Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.

С 1996 по 2001 год представители движения «Талибан» находились у власти в Афганистане. Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям.

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