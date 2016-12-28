Израиль начал строительство вопреки резолюции ООН

Израильская некоммерческая организация «Ир Амим», деятельность которой направлена на деэскалацию конфликта в Восточном Иерусалиме, сообщила о том, что израильские власти выдали разрешение на строительство четырехэтажного дома на палестинской территории, передает Reuters.

По информации организации, Израиль согласовал возведение панельного дома для еврейских поселенцев в районе Сильван, где палестинцы расширяют свой анклав, несмотря на запрет ООН вести строительство на этой территории.

«Комитет по строительству Израиля утвердил проект строительства на одной из самых конфликтных территорий в Восточном Иерусалиме», — поясняется в коммюнике «Ир Амим», выступающей против препятствования Израиля палестинцам создавать собственное государство.