 

В Худате на мастеров упал тракторный прицеп

 

В Хачмазе произошел несчастный случай. Как сообщает Report, трагедия произошла на дороге Худат-Набрань в цехе по ремонту автомобилей.

Так, на работавших в цехе Эхтията Фарзали оглу Мемишова 1958 г.р., проживающего по улице О.Мирзоева, дом 8 в поселке Худат, и его земляка Хатамшаха Агабаба оглу Шахвердиева 1957 г.р. упал тракторный прицеп.

Раненые сначала были доставлены в Худатскую районную центральную больницу, а затем перевезены в Хачмазскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report из отдела травматологии Хачмазской районной центральной больницы, пострадавшие получили легкие травмы и поэтому выписаны домой для прохождения амбулаторного лечения.

По факту ведется расследование. 

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