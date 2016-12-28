 

После Тер-Петросяна Саргсян сделал заявление по Карабаху

 

Эксперты, политические деятели, или считающие себя таковыми, периодически пускают в оборот так называемые варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако в действительности это не варианты,  а версии. Как передает «Новости-Армения», об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на новогоднем приеме в МИД Армении.

«Я очень четко заявляю, что до сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант, подробности которого мы длительное время обсуждаем, и это понятно и приемлемо, но когда пытаются вдаваться в подробности, сразу спотыкаются и начинают говорить о пожеланиях», - заявил президент.

Глава армянского государства отметил, что с 2007 года нет иного варианта, кроме как Мадридских принципов. По его словам, есть как минимум две причины, по которой общество не информируется о деталях, и одна из них – не согласовано ничего, если не все. Президент Армении также подчеркнул, что армянская сторона в переговорном процессе преследует одну цель – «добиться определения статуса НК народом Нагорного Карабаха».

«От этого принципа мы не отступим», - подчеркнул Серж Саргсян.

Отметим, что ранее в программной речи своей партии первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о необходимости установления мира с Азербайджаном. Сегодня Левон Тер-Петросян уточнил позицию, отметив, что мирное урегулирование подразумевает деоккупацию вначале 5 районов, определения промежуточного статуса Нагорного Карабаха и ввода в регион миротворцев.

754 просмотров


Старости
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа фото
Наша погода
Сегодня 7° / 2°
29 Дек 9° / 6°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

После Тер-Петросяна Саргсян сделал заявление по Карабаху
В Худате на мастеров упал тракторный прицеп
Израиль начал строительство вопреки резолюции ООН
Россия, Иран и Турция делят Сирию
Машину президента Аргентины забросали камнями
В Афганистане обезглавили отправившуюся в магазин женщину
Скончался экс-диктатор Уругвая
Российское посольство в Сирии вновь обстреляли
Спецоперация СГБ против «черного рынка» обновлено
Трамп: "Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет"
Ильхам Алиев утвердил проект по обязательному медстрахованию
Загадочная гибель бывшего прокурора в Баку
Главный тренер сборной Азербайджана покончил жизнь самоубийством? эксклюзив
Трамп заподозрил Обаму в нежелании передавать власть
Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства
Армения может остаться без газа Грузинские источники
Рамиль Усубов перевел полицию на усиленный режим
Азербайджан и Израиль договорились о воздушном сообщении
В Казахстане арестован экс-председатель Комитета нацбезопасности
Бывший полицейский убил 26-летнего парня и сбежал из Азербайджана фото
Путин: «Никто не может создать не решаемые для России проблемы»
В Иордании суд приговорил к казни террористов ИГИЛ
Генная терапия лишит мир новых гениев
Нетаньяху напомнил ООН об «этнических чистках»
Сильное землетрясение в Токио