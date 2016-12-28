После Тер-Петросяна Саргсян сделал заявление по Карабаху

Эксперты, политические деятели, или считающие себя таковыми, периодически пускают в оборот так называемые варианты урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Однако в действительности это не варианты, а версии. Как передает «Новости-Армения», об этом заявил президент Армении Серж Саргсян на новогоднем приеме в МИД Армении.

«Я очень четко заявляю, что до сих пор никто публично не смог точно представить тот вариант, подробности которого мы длительное время обсуждаем, и это понятно и приемлемо, но когда пытаются вдаваться в подробности, сразу спотыкаются и начинают говорить о пожеланиях», - заявил президент.

Глава армянского государства отметил, что с 2007 года нет иного варианта, кроме как Мадридских принципов. По его словам, есть как минимум две причины, по которой общество не информируется о деталях, и одна из них – не согласовано ничего, если не все. Президент Армении также подчеркнул, что армянская сторона в переговорном процессе преследует одну цель – «добиться определения статуса НК народом Нагорного Карабаха».

«От этого принципа мы не отступим», - подчеркнул Серж Саргсян.

Отметим, что ранее в программной речи своей партии первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил о необходимости установления мира с Азербайджаном. Сегодня Левон Тер-Петросян уточнил позицию, отметив, что мирное урегулирование подразумевает деоккупацию вначале 5 районов, определения промежуточного статуса Нагорного Карабаха и ввода в регион миротворцев.