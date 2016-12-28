 

Россияне стали меньше смотреть телевизор

 

В 2016 году жители России в среднем стали на семь минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфоном. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Deloitte.

Драйверами роста медиапотребления в стране остаются интернет, электронные книги и видеоигры. Рост онлайн-активности произошел за счет старших возрастных групп, а также за счет пользования смартфонами.

Отмечается, что владельцы смартфонов стали проводить на 18 минут больше времени в интернете в день, в то время как пользование интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось на 13 и 14 минут соответственно.

Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко в беседе с НСН не увидел ничего страшного в снижении просмотра телевизора. По его мнению, это «естественное падение, потому что появился очень мощный конкурент на рынке» — интернет. К борьбе с ним телевидение пока не готово, отметил он.

561 просмотров


Старости
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа
Золотые медали Евроигр на прилавках ЦУМа фото
Наша погода
Сегодня 9° / 6°
30 Дек 8° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 6° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7662 AZN
1 EUR   =   1.8488 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN


Новостная лента

Американцев предупредили о возможных терактах в Таджикистане
Генпрокурор разрешил допросить Нетаньяху
Обама о визите Абэ в Перл-Харбор
Нефть дорожает
В Агдаше застрелили директора водоканала
Нетаньяху поблагодарил поддержавшего Израиль Трампа
Россияне стали меньше смотреть телевизор
У берегов Ливии спасли сотни мигрантов
Жительница Гянджи отравилась угарным газом
После Тер-Петросяна Саргсян сделал заявление по Карабаху
В Худате на мастеров упал тракторный прицеп
Израиль начал строительство вопреки резолюции ООН
Россия, Иран и Турция делят Сирию
Машину президента Аргентины забросали камнями
В Афганистане обезглавили отправившуюся в магазин женщину
Скончался экс-диктатор Уругвая
Российское посольство в Сирии вновь обстреляли
Спецоперация СГБ против «черного рынка» обновлено
Трамп: "Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет"
Ильхам Алиев утвердил проект по обязательному медстрахованию
Загадочная гибель бывшего прокурора в Баку
Главный тренер сборной Азербайджана покончил жизнь самоубийством? эксклюзив
Трамп заподозрил Обаму в нежелании передавать власть
Британия начала отказывать гражданам ЕС в получении гражданства
Армения может остаться без газа Грузинские источники