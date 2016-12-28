 

Нетаньяху поблагодарил поддержавшего Израиль Трампа

 

Глава израильского кабинета Беньямин Нетаньяху выразил признательность избранному президенту США Дональду Трампу за заявления в поддержку Израиля.

«Избранный президент Трамп, спасибо за вашу теплую дружбу и вашу четкую поддержку Израиля», — сообщается в Twitter Нетаньяху

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не должен продолжать относиться к Израилю «с таким пренебрежением и неуважением», и намекнул, что после его инаугурации 20 января ситуация изменится.

Трамп раскритиковал принятие резолюции Совбеза ООН, которая запрещает Израилю строить поселения на палестинских территориях. США имели право наложить вето, но не стали принимать участие в голосовании. Россия, Украина и другие члены СБ ООН документ поддержали.

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