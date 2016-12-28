В Агдаше застрелили директора водоканала

В Агдашском районе произошло убийство. Как передает АПА, инцидент зарегистрирован в одном из кафе города Агдаш.

Сотрудник дочерней организации ОАО «Азерсу» - коммерческий директор "Агдашского водоканала" Эльчин Мамедов был застрелен на почве конфликта.

По предварительным данным, знакомый застрелил Э.Мамедова во время застолья в кафе. Получивший тяжелые раны Э.Мамедов скончался на месте. Убийца сбежал с места происшествия.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника. По факту ведется расследование.