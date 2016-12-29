Обама о визите Абэ в Перл-Харбор

Глава американского Белого дома Барак Обама назвал визит главы правительства Японии Синдзо Абэ в гавайский Перл-Харбор «историческим жестом», который показывает силу примирения.

Как информирует The Associated Press, Обама, который проводит на Гавайях рождественские каникулы, произнес речь в Перл-Харборе вместе с Абэ. Это первый такой совместный визит двух лидеров.

По словам Обамы, присутствие Абэ является напоминанием о том, какие возможности могут обрести страны и народы. Это показывает, что войны могут закончиться, и враги могут стать союзниками, отметил президент. Обама сказал, что отношения США и Японии в настоящее время являются «краеугольным камнем мира во всем мире». Этот альянс никогда не был столь сильным, подчеркнул глава США.

Абэ же принес «искренние и неувядаемые» соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих при бомбардировке базы японскими ВВС в 1941 году. Оба лидера возложили цветы к мемориалу погибшим.